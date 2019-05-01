Раскрыты темы встречи Зеленского с главой ПЦУ

Как отмечается, они затронули такие темы, как конфликт в Донбассе, борьбу с коррупцией и бедность.

В штабе отметили их единство относительно того, что церковь должна молиться, а государство обеспечивать мир и покой в стране.

Уточняется, что митрополит подарил Зеленскому первый полный печатный текст Старого и Нового Завета на славянском языке, который был издан на Украине в конце XVI века.

Ранее сообщалось, что в Киеве началась встреча Зеленского и Епифания.