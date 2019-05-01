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Раскрыты темы встречи Зеленского с главой ПЦУ 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В штабе новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского рассказали о темах встречи с главой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием. Об этом сообщается на странице команды Зеленского в фейсбуке.
Как отмечается, они затронули такие темы, как конфликт в Донбассе, борьбу с коррупцией и бедность.
В штабе отметили их единство относительно того, что церковь должна молиться, а государство обеспечивать мир и покой в стране.
Уточняется, что митрополит подарил Зеленскому первый полный печатный текст Старого и Нового Завета на славянском языке, который был издан на Украине в конце XVI века.
Ранее сообщалось, что в Киеве началась встреча Зеленского и Епифания.
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