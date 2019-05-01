Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что Белоруссия не против назначения нового посла РФ

Белорусская сторона считает, что назначение нового посла России Белоруссии — вопрос российского руководства. Минск не возражает против такого решения, заявила корреспонденту ТАСС в среду пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

"Я могу повторить только то, что говорил наш президент на эту тему — в частности, что это вопрос руководства России. Решил Владимир Владимирович [Путин] назначить нового посла — мы не против", — сказала Эйсмонт. "Ничего плохого про предыдущего посла сказать не можем", — добавила она.

Бабич стал послом РФ в Белоруссии в августе 2018 года, он также получил полномочия специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества. Во главе российского диппредставительства Бабич выступал за активизацию дальнейшего сближения двух государств в рамках договора о создании Союзного государства.