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Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что Белоруссия не против назначения нового посла РФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Белорусская сторона считает, что назначение нового посла России в Белоруссии — вопрос российского руководства. Минск не возражает против такого решения, заявила корреспонденту ТАСС в среду пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
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Во вторник президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом РФ в Белоруссии, освободив Михаила Бабича от этой должности.
"Я могу повторить только то, что говорил наш президент на эту тему — в частности, что это вопрос руководства России. Решил Владимир Владимирович [Путин] назначить нового посла — мы не против", — сказала Эйсмонт. "Ничего плохого про предыдущего посла сказать не можем", — добавила она.
Бабич стал послом РФ в Белоруссии в августе 2018 года, он также получил полномочия специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества. Во главе российского диппредставительства Бабич выступал за активизацию дальнейшего сближения двух государств в рамках договора о создании Союзного государства.
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Комментарии4
В мире , Политика , СНГ , Дмитрий Мезенцев , Владимир Путин , Михаил Бабич , ИТАР-ТАСС , Минск
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