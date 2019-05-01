Жена Зеленского призвала супруга держаться подальше от АП на Банковой

Будущая первая леди Украины Елена Зеленская против того, чтобы ее муж, новоизбранный украинский лидер Владимир Зеленский, работал в администрации президента на ул. Банковой. Об этом она рассказала в интервью американскому изданию The Daily Beast.

По ее словам, супругу стоит держаться подальше от этого места.

«Мы не хотим заходить внутрь. Это место заражено темным отрицательным прошлым», — отметила Зеленская.

Она добавила, что живет вместе со своей семьей через парк от здания Верховной рады, и было бы хорошо, если бы ее муж ходил на работу пешком.