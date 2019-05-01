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В Латвии вступил в силу закон об информаторах 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Закон "Об информаторах" вступил в силу в Латвии с 1 мая. Об этом в своем Twitter сообщило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
Как указало ведомство в специальном разъяснении, информатором может являться не анонимное лицо, которое, исполняя свои рабочие обязанности, получает информацию о возможном нарушении, способном нанести вред общественным интересам. Анонимное или юридическое лицо информаторами быть не может.
Сотрудничество с информаторами будет осуществлять Государственная канцелярия. Осведомитель, который намерен сообщить информацию, должен обратиться в это ведомство, где ему гарантируют анонимность. Информатору также обещают оказать необходимое юридическое содействие и освободить от ответственности, включая уголовную.
Закон "Об информаторах" предусматривает также, что на всех предприятиях и в организациях Латвии с числом работников более 50 человек будет создана собственная система информирования о правонарушениях.
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В мире , Прибалтика , Латвия
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