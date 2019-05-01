В Латвии вступил в силу закон об информаторах

Закон "Об информаторах" вступил в силу в Латвии с 1 мая. Об этом в своем Twitter сообщило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Как указало ведомство в специальном разъяснении, информатором может являться не анонимное лицо, которое, исполняя свои рабочие обязанности, получает информацию о возможном нарушении, способном нанести вред общественным интересам. Анонимное или юридическое лицо информаторами быть не может.

Сотрудничество с информаторами будет осуществлять Государственная канцелярия. Осведомитель, который намерен сообщить информацию, должен обратиться в это ведомство, где ему гарантируют анонимность. Информатору также обещают оказать необходимое юридическое содействие и освободить от ответственности, включая уголовную.

Закон "Об информаторах" предусматривает также, что на всех предприятиях и в организациях Латвии с числом работников более 50 человек будет создана собственная система информирования о правонарушениях.