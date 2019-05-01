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Националисты в Индии призвали запретить публичное ношение бурки и никаба 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Входящая в состав правящей коалиции в Индии националистическая партия "Шив Сена" призвала премьер-министра страны Нарендру Моди ввести запрет на публичное ношение бурки и никаба по примеру Шри-Ланки.
Правительство островного государства с 29 апреля ввело запрет на ношение головных уборов, закрывающих лицо, в том числе традиционных предметов мусульманской одежды: бурки и никаба. Такое решение было принято вслед за серией резонансных взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек, в том числе 42 иностранцев.
"Мы приветствуем данное решение и призываем премьер-министра Нарендру Моди последовать примеру ланкийского руководства, введя запрет на ношение бурки и никаба в Индии", — говорится в обращении "Шив Сена", опубликованном в газете "Саамана".
В нем отмечается, что такого рода "вынужденные ограничения" позволят службам безопасности избежать сложностей при идентификации подозрительных лиц.
"Люди, носящие закрывающие лицо головные уборы, могут нести угрозу национальной безопасности", — полагают в "Шив Сена".
В пасхальное воскресенье, 21 апреля, по Шри-Ланке прокатилась серия из восьми взрывов, которые прогремели в том числе в церквях и популярных среди иностранцев крупных сетевых гостиницах. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ*. По информации властей Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Комментарии
В мире , Нарендра Моди , Индия , Шри-Ланка
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