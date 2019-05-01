Облитого фекалиями депутата Рады не пускали в Армению

По его словам, это произошло из-за требований России

"На паспортном контроле предъявил обычный паспорт, поскольку поездка не служебная, а дипломатическим паспортом не злоупотребляю. После длительной проверки офицеры сообщили, что в базе данных стоит отметка "запрет на въезд". На просьбу объяснить причину, сказали, что неизвестно и сообщить не могут. "Просто нежелательное лицо", — заявил Найем.

Он пояснил, что после выяснения всех обстоятельств и, вероятно, "вмешательства посла и наших служб", его все-таки пустили в Армению с отметкой "одноразово".