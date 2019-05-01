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Облитого фекалиями депутата Рады не пускали в Армению 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Народный депутат Рады Украины Мустафа Найем сообщил, что его не пустили в Армению как "нежелательное лицо", передает УНИАН.
По его словам, это произошло из-за требований России.
"На паспортном контроле предъявил обычный паспорт, поскольку поездка не служебная, а дипломатическим паспортом не злоупотребляю. После длительной проверки офицеры сообщили, что в базе данных стоит отметка "запрет на въезд". На просьбу объяснить причину, сказали, что неизвестно и сообщить не могут. "Просто нежелательное лицо", — заявил Найем.
Он пояснил, что после выяснения всех обстоятельств и, вероятно, "вмешательства посла и наших служб", его все-таки пустили в Армению с отметкой "одноразово".
Ранее в Одессе неизвестные вылили на депутата Верховной рады Мустафу Найема ведро фекалий и забросали его фаллоимитаторами.
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