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Меркель поздравила нового императора Японии со вступлением на престол 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила нового императора Японии Нарухито со вступлением на престол. Текст поздравительной телеграммы, направленной в Токио, распространило в среду правительство ФРГ.
"Ввиду множества разнообразных глобальных вызовов сотрудничество наших стран остается на центральном месте", — отметила Меркель.
Она выразила убежденность в том, что отношения Берлина и Токио будут углубляться. "Была бы крайне рада приветствовать вас в очередной раз в Германии", — добавила канцлер.
В соответствии с законом, Нарухито получил полномочия императора с наступлением 1 мая после того, как 30 апреля ушел на покой его отец — 85-летний бывший император Японии Акихито. Еще в 2016 году он выразил пожелание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Японское законодательство требует от монарха выполнять его обязанности пожизненно. Однако для Акихито было сделано исключение — парламент по инициативе правительства принял специальный закон, разрешающий ему покинуть престол.
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Комментарии
В мире , Ангела Меркель , Германия , Япония
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