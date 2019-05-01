Меркель поздравила нового императора Японии со вступлением на престол

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила нового императора Японии Нарухито со вступлением на престол. Текст поздравительной телеграммы, направленной в Токио, распространило в среду правительство ФРГ.

"Ввиду множества разнообразных глобальных вызовов сотрудничество наших стран остается на центральном месте", — отметила Меркель.

Она выразила убежденность в том, что отношения Берлина и Токио будут углубляться. "Была бы крайне рада приветствовать вас в очередной раз в Германии", — добавила канцлер.

В соответствии с законом, Нарухито получил полномочия императора с наступлением 1 мая после того, как 30 апреля ушел на покой его отец — 85-летний бывший император Японии Акихито. Еще в 2016 году он выразил пожелание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Японское законодательство требует от монарха выполнять его обязанности пожизненно. Однако для Акихито было сделано исключение — парламент по инициативе правительства принял специальный закон, разрешающий ему покинуть престол.