В Венесуэле заявили об обмане военных, поддержавших оппозицию

Некоторые военные приехали к месту, где была совершена попытка госпереворота, не зная о том, что будет происходить, их обманули, приводит телеканал Telesur слова председателя Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо.

"Группу сержантов Национальной гвардии, военных, включая представителей службы разведки, привезли на место обманом, под предлогом, что там будет что-то другое", — сказал он.

Во время выступления перед нацией президент Венесуэлы Николас Мадуро показал видео, на котором военные рассказывают, как приехали по приказу командиров, но в итоге были обмануты, они заверяют, что не знали о готовящейся попытке переворота.

Во вторник утром лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом, и его сторонники собрались в Каракасе на автотрассе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного главы государства Николаса Мадуро.

Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что командующие всех регионов интегральной обороны и зон интегральной обороны объявили о своей полной верности народу, конституции и родине. Позже Мадуро сообщил, что распорядился открыть расследование попытки переворота, которую совершила оппозиция. По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино, вооруженные силы страны полностью остаются на стороне "конституции и легитимных властей". Попытку переворота, предпринятого Гуаидо, осудил и глава Верховного суда Венесуэлы Майкель Морено.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.