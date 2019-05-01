Американским авиакомпаниям запретили полеты над Венесуэлой

Управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой из-за "политической нестабильности и напряженности" и дало им указание покинуть Венесуэлу в течение 48 часов, сообщается в предупреждении FAA, опубликованном на их сайте.

"Все полеты на территории и в воздушном пространстве Венесуэлы на высоте ниже 26 тысяч футов (около 8 тысяч метров — ред.) … запрещены до особых указаний в связи с возросшей политической нестабильностью и напряженностью в Венесуэле и связанным с этим непреднамеренным риском для полетов", — сообщается в документе.

Также сообщается, что "лица … находящиеся на территории и в воздушном пространстве Венесуэлы … могут покинуть территорию и воздушное пространство Венесуэлы наиболее оперативным путем в течение 48 часов с момента, когда это предупреждение опубликовано, если пилот определит, что полет может быть осуществлен безопасно".

Отмечается, что предупреждение относится ко всем авиаперевозчикам, зарегистрированным в США.

Во вторник утром лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, ранее провозгласивший себя президентом, и его сторонники собрались в Каракасе на автотрассе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного главы государства Николаса Мадуро

Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что командующие всех регионов интегральной обороны и зон интегральной обороны объявили о своей полной верности народу, конституции и родине. Позже Мадуро сообщил, что распорядился открыть расследование попытки переворота, которую совершила оппозиция. По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино, вооруженные силы страны полностью остаются на стороне "конституции и легитимных властей". Попытку переворота, предпринятого Гуаидо, осудил и глава Верховного суда Венесуэлы Майкель Морено.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.