Климкин предложил «украинский ответ» на акцию «Бессмертный полк»

Украины Глава МИД Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".

Так министр прокомментировал публикацию пользователя Facebook, который на призыв телеканала "Интер" от "Союза ветеранов" принять участие в акции "Бессмертный полк" предложил украинцам устроить свою акцию.

"Разумная идея, полностью поддерживаю. Тогда предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях", — написал Климкин.

Акция "Бессмертный полк" в 2019 году пройдет в России, а также ряде городов стран мира.

Украинские власти постоянно заявляют о резком неприятии советского периода истории и, в частности, времени правления Иосифа Сталина. С мая 2015 года в стране действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который запрещает пропаганду и публичную демонстрацию советской символики. Также он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал в обществе большой резонанс, поскольку в нем не были четко прописаны границы его применения.