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Климкин предложил «украинский ответ» на акцию «Бессмертный полк» 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
Фото: © Пресс-служба президента Украины
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Так министр прокомментировал публикацию пользователя Facebook, который на призыв телеканала "Интер" от "Союза ветеранов" принять участие в акции "Бессмертный полк" предложил украинцам устроить свою акцию.
"Разумная идея, полностью поддерживаю. Тогда предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях", — написал Климкин.
Акция "Бессмертный полк" в 2019 году пройдет в России, а также ряде городов стран мира.
Украинские власти постоянно заявляют о резком неприятии советского периода истории и, в частности, времени правления Иосифа Сталина. С мая 2015 года в стране действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который запрещает пропаганду и публичную демонстрацию советской символики. Также он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал в обществе большой резонанс, поскольку в нем не были четко прописаны границы его применения.
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Комментарии17
В мире , Павел Климкин , МИД
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