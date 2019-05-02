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Помпео пригрозил Венесуэле военной операцией 

Российская Газета + ещё 11 38 минут назад
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в случае необходимости Вашингтон привлечет американскую армию к решению кризиса в Венесуэле.
"Президент предельно ясно и невероятно последовательно дал понять, что военные действия возможны", — напомнил Помпео.
В частности, по его словам, это может быть необходимо для обеспечения безопасности лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Он добавил, что предпочтительным была бы мирная передача власти от действующего президента страны Николаса Мадуро к оппозиции, отмечает Fox Business.
Между тем и.о. помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер сообщила, что американские вооруженные силы не получали приказов начать подготовку к ведению боевых действий в южноамериканской стране.
Ранее Помпео сообщил о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро из-за попытки госпереворота якобы собирался покинуть страну, а российская сторона убедила его остаться. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данное высказывание "фейком". Сам Мадуро заявил, что правительство США является сумасшедшим.
Напомним, во вторник в Венесуэле была предпринята попытка государственного переворота. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо в очередной призвал свергнуть законного президента Николаса Мадуро.
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Комментарии59
В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Мария Захарова , МИД , Венесуэла , США
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