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Помпео не исключил проведение военной операции США в Венесуэле 

ТАСС + ещё 3 52 минуты назад
Фото: Reuters
США могут инициировать военную операцию в Венесуэле, если возникнет такая необходимость. При этом Вашингтон рассчитывает на мирный переход власти, заявил в среду госсекретарь Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox Business.
"Президент совершенно ясно и последовательно обозначил: военные действия возможны. Если это то, что потребуется, США это сделают", — сказал он, отметив, что Вашингтон пытается сделать все возможное, чтобы избежать насилия. "Мы бы предпочли мирный переход власти, при котором Мадуро уходит и проходят новые выборы", — добавил он.
Помпео указал, что заключение в тюрьму лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо стало бы "значительной эскалацией" обстановки и вынудило бы США реагировать.
Во вторник в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала Гуайдо. Он опубликовал в "Твиттере" видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По словам Гуайдо, видео снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.
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Комментарии
В мире , Латинская Америка , Венесуэла , США
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