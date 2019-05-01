Помпео не исключил проведение военной операции США в Венесуэле

США могут инициировать военную операцию в Венесуэле , если возникнет такая необходимость. При этом Вашингтон рассчитывает на мирный переход власти, заявил в среду госсекретарь Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox Business.

"Президент совершенно ясно и последовательно обозначил: военные действия возможны. Если это то, что потребуется, США это сделают", — сказал он, отметив, что Вашингтон пытается сделать все возможное, чтобы избежать насилия. "Мы бы предпочли мирный переход власти, при котором Мадуро уходит и проходят новые выборы", — добавил он.

Помпео указал, что заключение в тюрьму лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо стало бы "значительной эскалацией" обстановки и вынудило бы США реагировать.