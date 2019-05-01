Глава МИД Кубы назвал Болтона «патологическим лжецом»

"Советник президента США на национальной безопасности Болтон является патологическим лжецом, который дезинформирует президента (Дональда) Трампа. В Венесуэле нет ни кубинских войск, ни кубинцев, которые участвуют в военных операциях и операциях по безопасности. Есть только медицинский персонал для гуманитарной миссии. Я решительно отвергаю угрозу полной блокады Трампа", — написал Родригес в своем микроблоге в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе санкциями "самого высокого уровня" в связи с поддержкой этой страной правительства Венесуэлы во главе с законным президентом Николасом Мадуро . По его словам, это будет сделано, если кубинские войска и формирования немедленно не прекратят военные и другие операции, которые "приводят к смертям и подрыву конституции Венесуэлы".

До этого Белый дом объявил об ограничениях поездок на Кубу американцев, у которых нет родственников в этой стране. Кроме того, США вводят ограничения на перевод денежных средств американцев на Кубу в размере 1 тысячи долларов в квартал.