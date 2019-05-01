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Глава МИД Кубы назвал Болтона «патологическим лжецом» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: © Sputnik / Asatur Yesayants
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал во вторник советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона "патологическим лжецом".
"Советник президента США на национальной безопасности Болтон является патологическим лжецом, который дезинформирует президента (Дональда) Трампа. В Венесуэле нет ни кубинских войск, ни кубинцев, которые участвуют в военных операциях и операциях по безопасности. Есть только медицинский персонал для гуманитарной миссии. Я решительно отвергаю угрозу полной блокады Трампа", — написал Родригес в своем микроблоге в Twitter.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе санкциями "самого высокого уровня" в связи с поддержкой этой страной правительства Венесуэлы во главе с законным президентом Николасом Мадуро. По его словам, это будет сделано, если кубинские войска и формирования немедленно не прекратят военные и другие операции, которые "приводят к смертям и подрыву конституции Венесуэлы".
До этого Белый дом объявил об ограничениях поездок на Кубу американцев, у которых нет родственников в этой стране. Кроме того, США вводят ограничения на перевод денежных средств американцев на Кубу в размере 1 тысячи долларов в квартал.
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В мире , США , Бруно Родригес , Николас Мадуро , Джон Болтон , Дональд Трамп , МИД , Венесуэла , Куба
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