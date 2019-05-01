Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео: Россия отговорила Мадуро от «бегства» из Венесуэлы 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы хотел сбежать из республики 30 апреля. Об этом сообщает CNN.
По его словам, Мадуро планировал улететь из страны на Кубу.
Он также добавил, что российская сторона якобы отговорила президента Венесуэлы от данного шага.
При этом Помпео не уточнил, будут ли США препятствовать возможному вылету Мадуро на Кубу.
Ранее Помпео объявил о поддержке лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо.
30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции "Свобода" и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о "конце узурпации" власти в Венесуэле..
Газета.Ru: последние новости
Премьер-министр Японии объявил об отречении императора Порошенко подловили на раздаче паспортов россиянам Трамп созвонился с Макроном после попытки госпереворота в Венесуэле
В мире , Армия , Видео , Латинская Америка , Политика , Николас Мадуро , Венесуэла , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ждали пять лет»: Донбасс в паспортном ажиотаже129
Алсу едет на «Евровидение»8
«Я начну крупномасштабную войну»251
В России ответили на призыв Болтона1
Лазарев скрывал своего сына
Видео
В Венесуэле начался путч
В мире Латинская Америка
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Новая война? Что стоит за ультиматумами Москвы и Киева
Политика Статьи
Появилось видео танцующих в макете МКС балерин
Наука и техника
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Общество
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение