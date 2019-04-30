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В Гаване заявили, что санкции США против Кубы нарушают нормы ВТО 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Ограничительные финансовые и торговые меры администрации США в отношении Кубы противоречат принципам Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствующее заявление во вторник опубликовало Министерство иностранных дел карибской страны.
"Все законы, акты и положения, которые составляют правовую основу экономической, торговой и финансовой блокады, которую США применяют к Кубе, препятствуют нормальному ведению торговли нашей страны и наносят вред третьим странам, которые желают вести торговлю с Кубой. Это явное нарушение правил, установленных ВТО", — говорится в документе.
США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года находящийся на тот момент на посту президента США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы.
Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Дональд Трамп, который ужесточил правила поездок в страну для своих граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.
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В мире , Конфликты , США , Барак Обама , Дональд Трамп , ВТО , МИД , Администрация США , Куба
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