Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп созвонился с Макроном после попытки госпереворота в Венесуэле 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Американский лидер Дональд Трамп созвонился с французским главой Эммануэлем Макроном на фоне сложившейся ситуации в Венесуэле. Об этом сообщает NBC в твиттере со ссылкой на источники в Белом доме.
Как отмечается, президенты двух стран обсудили происходящие события в Венесуэле.
"Они обсудили проблемы региональной безопасности, включая Венесуэлу, и подготовку к 75-й годовщине Дня "Д" (высадка войск в Нормандии. — "Газета.Ru"), — уточнили источники.
Ранее сообщалось, что американский советник президента по нацбезопасности Джон Болтон обратился к России после попытки госпереворота и на фоне происходящих в Венесуэле действий.
30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции "Свобода" и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о "конце узурпации" власти в Венесуэле. Министр обороны Венесуэлы, в то же время, говорит, что вооруженные силы остаются на стороне действующей власти.
Газета.Ru: последние новости
Порошенко подловили на раздаче паспортов россиянам Зеленский встретился с главой ПЦУ Более 25 человек пострадали при протестах в Каракасе
Комментарии
В мире , Европа , Конфликты , США , Джон Болтон , Дональд Трамп , Газета.Ru , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ждали пять лет»: Донбасс в паспортном ажиотаже77
«Я начну крупномасштабную войну»203
Протест: Выдача паспортов Донецку взбудоражила Киев344
«Плакал Рамзан»: Зеленский раскаялся перед мусульманами98
Конец проекту? Владелец «Голоса» начал нервничать208
Видео
В Венесуэле начался путч
В мире Латинская Америка
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Новая война? Что стоит за ультиматумами Москвы и Киева
Политика Статьи
Появилось видео танцующих в макете МКС балерин
Наука и техника
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Общество
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение