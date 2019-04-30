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Евросоюз призвал избегать насилия и гибели людей в Венесуэле 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕС отвергает любые формы насилия и призывает проявлять максимальную сдержанность во избежание гибели людей и эскалации напряженности в Венесуэле, заявила во вторник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Она отметила, что "ЕС внимательно следит за последними событиями в Венесуэле".
"Мы вновь заявляем, что существует только политический, мирный и демократический выход из кризисов, с которыми сталкивается страна. Европейский союз отвергает любые формы насилия и призывает проявлять максимальную сдержанность во избежание гибели людей и эскалации напряженности", — говорится в заявлении.
В нем также отмечается, что ЕС "будет и впредь прилагать все усилия для восстановления демократии и верховенства права путем проведения свободных и справедливых выборов в соответствии с конституцией Венесуэлы".
Во вторник утром лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного главы государства Николаса Мадуро.
Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что командующие всех регионов интегральной обороны и зон интегральной обороны объявили о своей полной верности народу, конституции и родине. По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино, вооруженные силы страны полностью остаются на стороне "конституции и легитимных властей".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Комментарии
В мире , Европа , Конфликты , Николас Мадуро , Федерика Могерини , ЕС , Венесуэла
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