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Болтон призвал Россию не вмешиваться в события в Венесуэле 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
США призывают Россию не вмешиваться в события в Венесуэле, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Во вторник утром лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро. Президент и глава минобороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям.
"Особенно сейчас (…) мы ожидаем от России невмешательства в то, что происходит в Венесуэле", — сказал он журналистам.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Венесуэлы и рассчитывает, что другие пойдут по тому же пути. При этом он отметил, что двусторонние отношения России с другими государствами не должны беспокоить третьи страны.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Комментарии1
В мире , Конфликты , США , Николас Мадуро , Дмитрий Песков , Джон Болтон , Министерство обороны , Венесуэла
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