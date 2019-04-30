Нестерпимые колики. Что отправило Сильвио Берлускони на больничную койку

Во вторник, 20 апреля, медики экстренно госпитализировали бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони . Политик попал к миланским врачам с острой почечной коликой. 82-летний лидер партии «Вперед, Италия» не впервые оказывается на больничной койке: в 2016 году он перенес операцию по замене сердечного клапана. Несмотря на слабое здоровье, экс-глава парламента не собирается уходить из политики, говорят местные СМИ.

Бывший итальянский премьер-министр был госпитализирован в больницу Сан-Раффаэле в Милане , сообщает Corriere della Sera со ссылкой на источники в медицинском учреждении. Собеседник издания пояснил, что политик обратился к медикам с жалобами на нестерпимую боль в области поясницы. После обследования врачи диагностировали у экс-главы правительства острые почечные колики.

При этом Берлускони временно отказался от стационарного лечения. Как удалось выяснить журналистам La Repubblica, уже сегодня политик отправится на заранее запланированное мероприятие. Ожидается, что он примет участие в пресс-конференции партии «Вперед, Италия», на которой будут представлены кандидаты в депутаты Европарламента

«После того как доктора закончат проводить анализы он намерен присутствовать на представлении кандидатов от партии «Вперед, Италия»», — рассказал газете представитель партии, не исключив, что после встречи политик вернется в больницу для дальнейшей реабилитации.

Напомним, что выборы в Европарламент намечены на конец мая текущего года. В январе Сильвио Берлускони объявил о планах вернуться в большую политику. Политик на предстоящих выборах намерен побороться за кресло депутата в Европарламенте. Необходимо отметить, что 82-летний экс-премьер считается долгожителем в политической системе Италии.

За свою карьеру он четыре раза становился председателем Совета министров Италии. В этой должности он проработал восемь лет, что является своеобразным рекордом, поскольку в стране регулярно правительство уходит в отставку с подачи жителей. Политик оставил пост лишь в 2011 году, после того как парламент страны утвердил бюджет по требованиям Евросоюза , с которым категорически не был согласен Берлускони.

Дела сердечные

Между тем Сильвио Берлускони уже не в первый раз оказывается на больничной койке. Так, в июне 2016 года он был госпитализирован в ту же больницу Сан Раффаэле с подозрением на острую сердечную недостаточность. После недельного обследования врачи приняли решение провести операцию на открытом сердце. Примечательно, что перед операцией Берлускони сделал публичное заявление.

«Безусловно, я очень волнуюсь. Но меня по-настоящему утешило проявление поддержки и внимания, которое я получил от моих единомышленников, избирателей и так называемых политических оппонентов», — отметил политик.

Хирургическое вмешательство длилось четыре часа — за это время врачам удалось успешно провести замену аортального клапана. Операцию проводил личный врач политика Альберто Зангрилло, у которого тот наблюдался последние 15 лет. На восстановление политику тогда потребовалось три недели.

За полгода до операции Сильвио Берлускони перенес в больнице Сан Раффаэле замену кардиостимулятора. Аппарат политическому деятелю установили в одной из американских клиник еще в 2006 году.

Как сообщали источники Corriere della Sera, операция проводилась под местной анестезией и пациент был выписан из стационара уже на следующий день.

Между тем политика преследуют не только проблемы с сердцем. В 2014 году Берлускони попал в миланскую клинику с увеитом. Это заболевание характеризуется воспалением сосудистой оболочки глаза. Без оперативного лечения недомогание может дать осложнение на глаза и привести к слепоте. Но врачи провели все необходимые манипуляции и выписали политика спустя пару дней.