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Гуайдо заявил, что в Венесуэле во время протестов погиб одни человек 

ТАСС + ещё 32 17 минут назад
Фото: Reuters
Как минимум один человек погиб в столкновениях во время акций протеста в Венесуэле. С таким утверждением выступил в среду лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.
"Диктатура убила 24-летнего молодого человека, которые выражал свое желание жить свободно", — написал Гуайдо в своем Twitter.
По данным новостного портала Efecto Cocuyo, молодой человек, участвовавший в антиправительственной акции протеста, погиб 30 апреля. Как утверждают свидетели, его убили члены вооруженных проправительственных группировок.
Во вторник акции протеста были организованы в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне Гуайдо. В стычках, сопровождавших демонстрации, пострадали десятки человек. По данным правозащитных организаций, не менее 150 манифестантов были задержаны, из них более 100 до сих пор остаются под стражей.
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