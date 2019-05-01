СМИ: в Венесуэле прекратили вещание CNN и Би-Би-Си

Вещание телеканала CNN, а также телерадиокорпорации Би-Би-Си прекращено в Венесуэле , сообщает портал Infobae.

Портал также сообщает, что заблокирован сигнал радиостанции Caracas Radio. По данным портала, Институт печати и общества Венесуэлы (IPYS) сообщил, что отключение сигнала CNN произошло в 11.45 по местному времени, когда шло освещение политической ситуации в Венесуэле.

Как отмечает издание Nacional, указ о прекращении вещания поступил со стороны Национальной комиссии по телекоммуникациям.

Во вторник утром лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, самопровозгласивший себя президентом, и его сторонники собрались в Каракасе на автотрассе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро

Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что командующие всех регионов интегральной обороны и зон интегральной обороны объявили о своей полной верности народу, конституции и родине. По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино, вооруженные силы страны полностью остаются на стороне "конституции и легитимных властей".

СМИ сообщают о 35 пострадавших в районе Чакао в Каракасе, получивших ранения от дроби, травмы и пострадавших от слезоточивого газа. В полиции Чакао РИА Новости подтвердили факт беспорядков и наличие пострадавших, однако точное их количество источник назвать затруднился, так как пока официальных данных у полиции нет.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.