Россия заслуживает существенного ужесточения санкций за якобы неисполнение Москвой Минских договорённостей и поддержку самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
Об этом в соцсетях заявил действующий глава Украины Петр Порошенко. С его слов, он продолжит заниматься этим вопросом в последние оставшиеся недели своего президентского срока.
Российская Федерация заслуживает существенного ужесточения санкций против нее. Этот вопрос будет главным, которому посвящу последние недели своих президентских полномочий, — сказал он, подчеркнув, что новый лидер государства должен будет продолжить его начинания.
Говоря о теме упрощения получения гражданства РФ жителями Донбасса, он назвал выдачу российских паспортов «очередным этапом гибридной войны против Украины» и сообщил, что предложил новоизбранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому скоординировать совместные усилия по этому вопросу, информирует ТАСС.
Ранее в Верховной раде высказали предположение, что избранный президент Украины Владимир Зеленский мог попасть под внешнее управление западных кураторов страны, писал News.ru.