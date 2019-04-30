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Порошенко рассказал, чем займётся в последние дни президентства 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия заслуживает существенного ужесточения санкций за якобы неисполнение Москвой Минских договорённостей и поддержку самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
Об этом в соцсетях заявил действующий глава Украины Петр Порошенко. С его слов, он продолжит заниматься этим вопросом в последние оставшиеся недели своего президентского срока.
Российская Федерация заслуживает существенного ужесточения санкций против нее. Этот вопрос будет главным, которому посвящу последние недели своих президентских полномочий, — сказал он, подчеркнув, что новый лидер государства должен будет продолжить его начинания.
Говоря о теме упрощения получения гражданства РФ жителями Донбасса, он назвал выдачу российских паспортов «очередным этапом гибридной войны против Украины» и сообщил, что предложил новоизбранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому скоординировать совместные усилия по этому вопросу, информирует ТАСС.
Ранее в Верховной раде высказали предположение, что избранный президент Украины Владимир Зеленский мог попасть под внешнее управление западных кураторов страны, писал News.ru.
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Комментарии2
В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Москва
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