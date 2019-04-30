Порошенко рассказал, чем займётся в последние дни президентства

Россия заслуживает существенного ужесточения санкций за якобы неисполнение Москвой Минских договорённостей и поддержку самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

Об этом в соцсетях заявил действующий глава Украины Петр Порошенко . С его слов, он продолжит заниматься этим вопросом в последние оставшиеся недели своего президентского срока.

Российская Федерация заслуживает существенного ужесточения санкций против нее. Этот вопрос будет главным, которому посвящу последние недели своих президентских полномочий, — сказал он, подчеркнув, что новый лидер государства должен будет продолжить его начинания.

Говоря о теме упрощения получения гражданства РФ жителями Донбасса, он назвал выдачу российских паспортов «очередным этапом гибридной войны против Украины» и сообщил, что предложил новоизбранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому скоординировать совместные усилия по этому вопросу, информирует ТАСС.