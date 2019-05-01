Умерла Анна Бургиньон

Французская актриса Анна Бургиньон, известная под псевдонимом Анемон, умерла на 69-м году жизни лет после долгой борьбы с болезнью.

Как сообщали СМИ, у нее был рак легких, передает Agence France-Presse со ссылкой на ее агента.

Бургиньон родилась в Париже 9 августа 1950 года. Карьера актрисы в кино насчитывает пять десятков лет, на ее счету десятки ролей в фильмах и сериалах. Одна из самых известных — роль сотрудницы службы психологической помощи «Телефон доверия» в фильме «Дед Мороз — мусор» (1982), роль в фильме «Большая дорога» (1987) была отмечена французской национальной кинопремией «Сезар».