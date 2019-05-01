Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умерла Анна Бургиньон 

Рамблер + ещё 4 31 минуту назад
Фото: commons.wikimedia.org
Французская актриса Анна Бургиньон, известная под псевдонимом Анемон, умерла на 69-м году жизни лет после долгой борьбы с болезнью.
Как сообщали СМИ, у нее был рак легких, передает Agence France-Presse со ссылкой на ее агента.
Бургиньон родилась в Париже 9 августа 1950 года. Карьера актрисы в кино насчитывает пять десятков лет, на ее счету десятки ролей в фильмах и сериалах. Одна из самых известных — роль сотрудницы службы психологической помощи «Телефон доверия» в фильме «Дед Мороз — мусор» (1982), роль в фильме «Большая дорога» (1987) была отмечена французской национальной кинопремией «Сезар».
В мире , Происшествия , France-Presse
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коломойский объяснил выгодную покупку Зеленской1
Кадыров отреагировал на извинения Зеленского11
«Уберите руки от Алсу»8
На демонстрации в Крыму подняли флаги США38
Захарова опровергла фейк США о «бегстве» Мадуро4
Видео
На демонстрации в Крыму подняли флаги США
Общество США
Путин упростил получение гражданства РФ для украинцев
Политика Общество
«Уберите руки от Алсу»
Шоу-бизнес
Коломойский объяснил выгодную покупку Зеленской
В мире Украина
Кадыров отреагировал на извинения Зеленского
Политика
Разрушительное торнадо в Румынии попало на видео
Происшествия
Остался за бортом: в аэропорту Киева забыли Крым
В мире Статьи
Захарова опровергла фейк США о «бегстве» Мадуро
Политика
«Голоса» мало? Алсу едет на «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
Жена Зеленского купила элитное жилье в Крыму у олигарха
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение