Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ-МП) митрополитом Онуфрием. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Митрополит Онуфрий поздравил Зеленского с победой на выборах и пожелал ему Божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и ее народу. Они также обсудили ситуацию, которая сложилась в религиозной сфере Украины.
Ранее сегодня Зеленский встретился с главой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием.
15 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о создании Автокефальной поместной православной церкви. Новую структуру возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписал томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), после чего вручил его Епифанию.