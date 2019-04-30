Зеленский встретился с главой канонической УПЦ

Митрополит Онуфрий поздравил Зеленского с победой на выборах и пожелал ему Божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и ее народу. Они также обсудили ситуацию, которая сложилась в религиозной сфере Украины.

Ранее сегодня Зеленский встретился с главой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием.