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Зеленский объявил конкурс на должность своего советника 

RT на русском 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram объявил конкурс на должность советника будущего главы государства.
По словам Зеленского, кандидат на указанную позицию должен разговаривать на трёх языках, в частности, на украинском и английском, иметь опыт работы в сфере журналистики.
«Если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь своё резюме на мою электронную почту», — добавил он.
Ранее ЦИК Украины официально подвела итоги второго тура выборов президента.
Владимир Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, Пётр Порошенко получил поддержку 24,45% жителей страны.
Подробнее о ситуации на Украине — в материале RT.
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