Жена Зеленского обвинила окружение Порошенко в мести за их шутки

По ее словам, в основном большинство украинских политиков принимали политический юмор с достоинством. Она отметила, что именно так и должно быть, как, например, в Соединенных Штатах, где можно быть смелым в выражениях о первом лице государства. Однако в последнее время ситуация изменилась, заявила Зеленская.

"В последние пять лет власти указывали, что "игра окончена". Элита, окружающая президента Порошенко, пыталась наказать нас за наши шутки", — рассказала она.

Ранее сообщалось, что будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией.