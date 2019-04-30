Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жена Зеленского обвинила окружение Порошенко в мести за их шутки 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Будущая первая леди Украины Елена Зеленская рассказала изданию The Daily Beast, что элита, окружающая действующего украинского президента Петра Порошенко, пыталась наказать ее вместе с мужем за их политические шутки.
По ее словам, в основном большинство украинских политиков принимали политический юмор с достоинством. Она отметила, что именно так и должно быть, как, например, в Соединенных Штатах, где можно быть смелым в выражениях о первом лице государства. Однако в последнее время ситуация изменилась, заявила Зеленская.
"В последние пять лет власти указывали, что "игра окончена". Элита, окружающая президента Порошенко, пыталась наказать нас за наши шутки", — рассказала она.
Ранее сообщалось, что будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией.
Газета.Ru: последние новости
Порошенко подловили на раздаче паспортов россиянам Помпео заявил о полной поддержке Гуайдо Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах
В мире , Конфликты , Украина , Елена Зеленская , Петр Порошенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Всё, больше не ваш? На Украине «забыли» про Крым124
Разозлил «батьку»? Посла РФ пошлют назад в Москву10
«Владимир не готов»: Жена Зеленского сделала признание52
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы39
Заставили? Вскрылась правда о скандале на «Голосе»293
Видео
В Венесуэле начался путч
В мире Латинская Америка
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Новая война? Что стоит за ультиматумами Москвы и Киева
Политика Статьи
Появилось видео танцующих в макете МКС балерин
Наука и техника
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Общество
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение