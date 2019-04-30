Посольство России: венесуэльские военные остаются на стороне правительства

Посольство России Венесуэле сообщило во вторник РИА Новости, что после попытки переворота обстановка в Каракасе остается спокойной, военные не перешли на сторону оппозиции, а обстановка полностью контролируется властями.

Во вторник утром лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом Венесуэлы, и его сторонники собрались в Каракасе на автотрассе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро

"В целом обстановка в Каракасе спокойная. Обстановка полностью контролируется властями. Военные продолжают оставаться на стороне правительства, крупных противостояний между силами правопорядка и демонстрантами не отмечено. Единственное небольшое противостояние было в районе развязки Альтамира", — сообщили в пресс-группе посольства.

"Речи об эвакуации (дипсостава — ред.) сейчас не идет", — добавил собеседник агентства.

По данным посольства РФ со ссылкой на власти Венесуэлы, в результате действий оппозиции никакие военные объекты не были захвачены, а правительство призывает сторонников собираться на демонстрацию возле президентского дворца Мирафлорес для защиты конституционного порядка и поддержки законно избранного президента Мадуро.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.