Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство России: венесуэльские военные остаются на стороне правительства 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посольство России в Венесуэле сообщило во вторник РИА Новости, что после попытки переворота обстановка в Каракасе остается спокойной, военные не перешли на сторону оппозиции, а обстановка полностью контролируется властями.
Во вторник утром лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом Венесуэлы, и его сторонники собрались в Каракасе на автотрассе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.
"В целом обстановка в Каракасе спокойная. Обстановка полностью контролируется властями. Военные продолжают оставаться на стороне правительства, крупных противостояний между силами правопорядка и демонстрантами не отмечено. Единственное небольшое противостояние было в районе развязки Альтамира", — сообщили в пресс-группе посольства.
"Речи об эвакуации (дипсостава — ред.) сейчас не идет", — добавил собеседник агентства.
По данным посольства РФ со ссылкой на власти Венесуэлы, в результате действий оппозиции никакие военные объекты не были захвачены, а правительство призывает сторонников собираться на демонстрацию возле президентского дворца Мирафлорес для защиты конституционного порядка и поддержки законно избранного президента Мадуро.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Последние новости
Россия не вышла из мировой гонки вооружений. Она ее просто выиграла Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Пушков ответил на слова Порошенко о "святом украинском гражданстве"
Комментарии
В мире , Армия , Войска , Конфликты , Политика , Николас Мадуро , РИА Новости , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Всё, больше не ваш? На Украине «забыли» про Крым124
Тимошенко взбесилась после слов о «мразях» в ДНР3
Разозлил «батьку»? Посла РФ пошлют назад в Москву11
«Владимир не готов»: Жена Зеленского сделала признание52
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы39
Видео
В Венесуэле начался путч
В мире Латинская Америка
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Новая война? Что стоит за ультиматумами Москвы и Киева
Политика Статьи
Появилось видео танцующих в макете МКС балерин
Наука и техника
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Общество
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение