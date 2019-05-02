Во Франции заявили, что восстановление Нотр-Дама может продлиться более пяти лет

Срок реконструкции собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, может превысить те пять лет, которые отвел на эти работы президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом сообщил министр культуры страны Франк Риестер в интервью, опубликованном в четверг газетой Le Parisien.

"Работы могут быть завершены как в срок более пяти лет, так и менее его. Главное, чтобы все было сделано тщательно. Но совершенно очевидно, что придется вести эти работы в высоком темпе, чтобы как можно быстрее вернуть собор верующим, парижанам, всем французам и туристам", — заявил Риестер.

"Хорошо, что президент Франции поставил амбициозную цель — пять лет, это будет мотивировать тех, кто будет трудиться на восстановлении собора. Тем не менее совершенно очевидно, что главное здесь не быстрота работ, а их качество. Эта реставрация должна стать образцовой, учитывая, что представляет собой этот храм для христиан, для всех французов, всего человечества", — подчеркнул министр.

Он заверил, что несмотря на представленный правительством законопроект, который будет рассмотрен 10 мая Национальным собранием и предусматривает отмену целого ряда нормативных актов с тем, чтобы быстрее провести реставрацию, "никакие положения о защите национального достояния нарушены не будут".

"Я выступаю гарантом этого", — подчеркнул министр культуры.

"Будет сформировано целое сообщество историков, техников, ученых с тем, чтобы реставрация стала наилучшей из всех возможных", — сказал Риестер.

Спорный шпиль

Министр сообщил о начале проведения "уже в ближайшие недели" международного архитектурного конкурса по проекту восстановлению шпиля собора и высказал убежденность в том, что такой подход не противоречит нормам реставрации. "Национальное достояние — это живая среда. Когда церкви восстанавливаются после пожара, весьма часто вносятся изменения в их облик. После того, как участники конкурса представят свои проекты, мы рассмотрим вопрос о том, что лучше — восстановить шпиль в изначальном виде, либо же создать что-то новое, иное", — сказал министр культуры.

Министр не исключил, что на время восстановительных работ рядом с собором будет развернута выставка, рассказывающая туристам об истории храма, его художественных ценностях, пожаре и о методах реставрации. Возможно, что она разместится в помещениях госпиталя Отель-Дьё, находящегося рядом с собором.

Собор защищен

"В настоящее время укреплены и защищены от обрушения все элементы здания собора, ставшие нестабильными в результате пожара, включая и витражи. Исключение составляют только некоторые части каменного свода", — заверил министр. По его словам, из собора также вывезены почти все художественные и церковные ценности, "остались только две крупные картины и две статуи в зоне трансепта", так как они находятся с опасной части собора.

Риестер отказался называть какую-либо причину возникновения пожара в соборе. "Никакого объяснения на данный момент нет. Считается, что огонь по неизвестной причине возник в районе шпиля. Но не установлено даже, связан ли как-то пожар с проводившимся ремонтными работами", — сказал он.

"Если будут выявлены виновные, мы примем необходимые меры, возможно, с преследованием по суду и различными санкциями. Но также нами будут установлены и новые меры безопасности проведения ремонтных работ, так как они связаны с определенными рисками, которые возникают из-за применения оборудования и инструментов. Либо же с появлением на стройке лиц, которым там находиться не положено", — сказал Риестер.

Он развал "лживыми" утверждения о том, что за состоянием собора следили в недостаточной мере. "Разумеется, мы сделаем все необходимые выводы из пожара. Я уже отдал распоряжение о полной проверке пожарной безопасности в 87 соборах и церквях Франции, а также наиболее важных памятников культуры и в больших музеях". — сообщил министр.