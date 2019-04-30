Помпео заявил о полной поддержке Гуайдо

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что полностью поддерживает главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом он написал в твиттере.

Помпео назвал Гуайдо временным президентом Венесуэлы и отметил, что американское правительство поддерживает его действия в стране.

"Гуайдо объявил о начале "Операции свобода". Правительство США полностью поддерживает народ Венесуэле в его стремлении к свободе и демократии. Демократию не победить", — подчеркнул Помпео.

Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы заявили о попытке переворота.

В январе в Венесуэле обострился политический кризис, ситуация накалилась из-за возникшего двоевластия. Около 50 стран признали оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Москва выразила поддержку Мадуро.