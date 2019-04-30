Зеленский встретился с главой ПЦУ

Как отмечается, мероприятие проходит в Михайловском Златоверхом монастыре.

О чем именно будут говорить Зеленский и Епифаний, не уточняется.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины объявил официальные итоги выборов президента. Победителем стал Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов избирателей.