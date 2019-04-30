Зеленский встретился с главой ПЦУ 

В Киеве началась встреча избранного президента Украины Владимира Зеленского и предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания. Об этом сообщает УНН.
Как отмечается, мероприятие проходит в Михайловском Златоверхом монастыре.
О чем именно будут говорить Зеленский и Епифаний, не уточняется.
Ранее сообщалось, что ЦИК Украины объявил официальные итоги выборов президента. Победителем стал Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов избирателей.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.