Зеленский назвал единственное «общее» у России и Украины

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Зеленский рассказал, что общего у России и Украины 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
По его словам, после ситуации с Крымом и Донбассом из общего у стран осталось только одно — государственная граница.
"2295 километров и 400 метров "общего", — написал он в Facebook.
Зеленский призвал Россию "вернуть контроль за каждым миллиметром границы".
Зеленский раскрыл отношение к Крыму
Он также отметил, что запрет экспорта нефтепродуктов, упрощение процедуры выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, задержание моряков после инцидента в Керченском проливе "ни на йоту не приближает" разрешение спорных вопросов между Москвой и Киевом.
Зеленский резюмировал, что такие отношения точно нельзя назвать братскими.
На прошлой неделе президент Владимир Путин упростил процедуру выдачи паспортов для жителей Донбасса. Глава государства отметил, что это решение вызвано исключительно гуманитарными соображениями. Позже Путин допустил, что упрощенный порядок в будущем могут распространить на всех граждан Украины.
Крым стал российским после проведенного референдума в 2014 году, на котором более 95% жителей полуострова высказались за присоединение. В Москве многократно отмечали, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
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В мире , Видео , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ООН , Республика Крым
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