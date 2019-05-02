Зеленский назвал единственное «общее» у России и Украины

Зеленский рассказал, что общего у России и Украины

По его словам, после ситуации с Крымом и Донбассом из общего у стран осталось только одно — государственная граница.

"2295 километров и 400 метров "общего", — написал он в Facebook.

Зеленский призвал Россию "вернуть контроль за каждым миллиметром границы".

Он также отметил, что запрет экспорта нефтепродуктов, упрощение процедуры выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, задержание моряков после инцидента в Керченском проливе "ни на йоту не приближает" разрешение спорных вопросов между Москвой и Киевом.

Зеленский резюмировал, что такие отношения точно нельзя назвать братскими.

На прошлой неделе президент Владимир Путин упростил процедуру выдачи паспортов для жителей Донбасса. Глава государства отметил, что это решение вызвано исключительно гуманитарными соображениями. Позже Путин допустил, что упрощенный порядок в будущем могут распространить на всех граждан Украины.