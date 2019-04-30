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Тайский массаж предложили внести в список наследия ЮНЕСКО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Public domain
Руководство Таиланда отправило в ООН заявку с просьбой признать тайский массаж частью нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, пишут СМИ.
Министр культуры страны Вира Ротпотчанарат сообщил, что ЮНЕСКО примет решение по этому вопросу в ноябре, передает ТАСС со ссылкой на газету Khaosod.
Если ЮНЕСКО одобрит тайский массаж, то он станет вторым таиландским объектом нематериального культурного наследия в списке.
«Мы предоставили подробную информацию о массаже, который считается частью уникального нематериального наследия Таиланда», — добавил чиновник.
В заявлении тайских властей отмечается, что в стране есть около 25 тыс. граждан, которые практикуют тайский массаж. По их мнению, он «считается частью искусства, науки и культуры таиландского традиционного здравоохранения».
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В мире , ООН , ЮНЕСКО , ИТАР-ТАСС , Таиланд
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