Тайский массаж предложили внести в список наследия ЮНЕСКО

Руководство Таиланда отправило в ООН заявку с просьбой признать тайский массаж частью нематериального культурного наследия ЮНЕСКО , пишут СМИ.

Министр культуры страны Вира Ротпотчанарат сообщил, что ЮНЕСКО примет решение по этому вопросу в ноябре, передает ТАСС со ссылкой на газету Khaosod.

Если ЮНЕСКО одобрит тайский массаж, то он станет вторым таиландским объектом нематериального культурного наследия в списке.

«Мы предоставили подробную информацию о массаже, который считается частью уникального нематериального наследия Таиланда», — добавил чиновник.

В заявлении тайских властей отмечается, что в стране есть около 25 тыс. граждан, которые практикуют тайский массаж. По их мнению, он «считается частью искусства, науки и культуры таиландского традиционного здравоохранения».