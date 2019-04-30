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Порошенко и штаб Зеленского отреагировали на официальные итоги выборов 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Действующий президент Украины Пётр Порошенко и штаб избранного главы государства Владимира Зеленского прокомментировали официальное оглашение результатов президентских выборов.
«Спасибо украинскому народу, что он подарил мне большое счастье быть лидером этого государства и этой великой нации», — написал Порошенко в Facebook.
В свою очередь, штаб Зеленского заявил, что ждёт инаугурацию.
Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявила итоги второго тура выборов президента.
Согласно окончательным данным, Зеленский одержал победу с 73,22% голосов.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России
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