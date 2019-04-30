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В МВД сообщили, что 86% граждан ЛНР и ДНР хотят получить российское гражданство 

ТАСС 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Проведенный среди населения Донецкой и Луганской народных республик опрос показал, что 86% граждан хотят получить российское гражданство, сообщил во вторник журналистам представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
"Проводился социологический опрос в республиках. 86% населения изъявили желание получить российское гражданство", — сказал он, уточнив, что опрос проводился среди граждан обоих республик.
Прием заявлений будет осуществляться и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого есть все условия, включая материально-технические ресурсы и бланки. На сегодня пункты приема в тестовом режиме заработали в селе Покровском Неклиновского района и в городе Новошахтинске.
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