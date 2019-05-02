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Мадуро призвал народ защитить страну при попытке переворота 

RT на русском + ещё 97 20 минут назад
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал венесуэльцев выходить на улицы в случае, если будет предпринята новая попытка государственного переворота.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Если однажды мы проснёмся с новостью, что небольшая группа хочет использовать оружие, выходите все на улицы защищать демократию и свободу. Не сомневайтесь ни секунды», — сказал он.
Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления перед сторонниками в Каракасе на первомайской демонстрации.
Вместе с этим Мадуро отметил, что собирается в ближайшее время представить доказательства причастности ряда лиц к попытке госпереворота 30 апреля.
Ранее Мадуро заявил, что народу удалось отстоять мир в латиноамериканской стране.
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