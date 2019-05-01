Контроль на въезд в Одессу вводят в преддверии годовщины трагедии

Сергей Яровой. Власти Одессы приняли решение ужесточить меры безопасности в городе в канун пятилетней годовщины трагедии 2 мая, когда в местном Доме профсоюзов были заживо сожжены десятки активистов Антимайдана. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины

На всех локациях будут работать фильтрационные пункты и кинологи. Призываем не приносить запрещённые предметы и символику. В местах проведения массовых мероприятий будут работать усиленные полицейские группы, — сказал он.

Также в Одессе установят контроль на въезд в город, на стационарных и дополнительных постах будет проводиться тщательная проверка транспортных средств, сообщает «Интерфакс-Украина».

2 мая 2014 года в городе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек, более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии находились в Доме профсоюзов, который был подожжён. К настоящему моменту виновные не найдены.

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