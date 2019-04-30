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СМИ: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован
ТАСС
+
ещё 8
37 минут назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Бывший премьер
Италии
Сильвио Берлускони
госпитализирован во вторник в
Милане
. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.
Информации о состоянии здоровья и причине госпитализации 82-летнего политика и предпринимателя пока не приводится.
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