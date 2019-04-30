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СМИ: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован 

ТАСС + ещё 8 37 минут назад
Фото: Reuters
Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован во вторник в Милане. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.
Информации о состоянии здоровья и причине госпитализации 82-летнего политика и предпринимателя пока не приводится.
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В мире , Сильвио Берлускони , Италия , Милан
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