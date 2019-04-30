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«Темная фаза истории»: Кембридж расследует свою причастность к работорговле 

Рамблер + ещё 1 23 часа назад
Фото: Reuters
Студенты вынудили руководство Кембриджского университета провести расследование причастности вуза к работорговле в 18-20 веках, сообщает Daily Mail.
На протяжении нескольких последних лет студенты одного из старейших университетов Великобритании проводят кампанию по «деколонизации» учебной программы. По их мнению, в ней слишком много белых писателей, а руководство Кембриджа не способно привлечь в вуз достаточно чернокожих студентов.
По этой причине ректорат вуза инициировал расследование причастности Кембриджского университета к работорговле в 18-20 веках, а также роли профессоров и выпускников вуза в укреплении «отвратительного» взгляда на расу.
«Я надеюсь, что этот процесс поможет университету понять и признать свою роль в этой темной фазе человеческой истории», — отметил проректор вуза Стивен Туп.
Он подчеркнул, что Кембридж хоть и не может изменить свою историю, но не должен пытаться «скрыться» от нее.
Расследование продлится два года. Оно будет проведено группой из восьми человек. В нее войдут сотрудники академических отделов университета, а курировать будет профессор классической археологии Мартин Миллетт. В рамках расследования группа исследует университетские и другие архивы.
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В мире , Великобритания
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