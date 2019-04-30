«Темная фаза истории»: Кембридж расследует свою причастность к работорговле

Студенты вынудили руководство Кембриджского университета провести расследование причастности вуза к работорговле в 18-20 веках, сообщает Daily Mail.

На протяжении нескольких последних лет студенты одного из старейших университетов Великобритании проводят кампанию по «деколонизации» учебной программы. По их мнению, в ней слишком много белых писателей, а руководство Кембриджа не способно привлечь в вуз достаточно чернокожих студентов.

По этой причине ректорат вуза инициировал расследование причастности Кембриджского университета к работорговле в 18-20 веках, а также роли профессоров и выпускников вуза в укреплении «отвратительного» взгляда на расу.

«Я надеюсь, что этот процесс поможет университету понять и признать свою роль в этой темной фазе человеческой истории», — отметил проректор вуза Стивен Туп.

Он подчеркнул, что Кембридж хоть и не может изменить свою историю, но не должен пытаться «скрыться» от нее.

Расследование продлится два года. Оно будет проведено группой из восьми человек. В нее войдут сотрудники академических отделов университета, а курировать будет профессор классической археологии Мартин Миллетт. В рамках расследования группа исследует университетские и другие архивы.