Порошенко подловили на раздаче паспортов россиянам

"Мы никогда больше не вернемся в Россию. И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет россиянам давать украинское гражданство", — заявлял Порошенко во время выступления в Украинском католическом университете во Львове.

Как отмечается, в 2018 году он успел выдать украинские паспорта 126 россиянам. Подчеркивается, что их имена не разглашаются по закону о защите персональных данных.

В 2017 году Порошенко одобрил выдачу документов 55 россиянам.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.