Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции

21 апреля Зеленский выиграл второй тур президентских выборов с 73,22%, а 26-го в своем фейсбуке объявил, что везет двух своих детей в Турцию — на фестиваль «Весело», который в городе Бодрум организуют основанная им компания «Студия Квартал 95» и турфирма СІТА.

«Через два дня назад. За четыре месяца первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха!» — написал Зеленский в подписи к селфи на фоне самолета.

По данным РИА Новости, президент пробыл в Турции не два, а три дня. Все это время он жил в пятизвездочном отеле в квартале Гюверджинлик.

Анонимный сотрудник гостиницы не рассказал агентству, в какую конкретно сумму Зеленскому обошелся отдых, однако упомянул, что сейчас, в несезон, проживание в президентской вилле стоит около 10 тысяч долларов в сутки.