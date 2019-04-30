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Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции 

Рамблер 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Три дня отдыха в Турции могли стоить новому президенту Украины Владимиру Зеленскому 30 тысяч долларов, рассказал РИА Новости сотрудник отеля, в котором тот останавливался.
21 апреля Зеленский выиграл второй тур президентских выборов с 73,22%, а 26-го в своем фейсбуке объявил, что везет двух своих детей в Турцию — на фестиваль «Весело», который в городе Бодрум организуют основанная им компания «Студия Квартал 95» и турфирма СІТА.
«Через два дня назад. За четыре месяца первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха!» — написал Зеленский в подписи к селфи на фоне самолета.
По данным РИА Новости, президент пробыл в Турции не два, а три дня. Все это время он жил в пятизвездочном отеле в квартале Гюверджинлик.
Анонимный сотрудник гостиницы не рассказал агентству, в какую конкретно сумму Зеленскому обошелся отдых, однако упомянул, что сейчас, в несезон, проживание в президентской вилле стоит около 10 тысяч долларов в сутки.
Комментарии7
В мире , Украина , Владимир Зеленский , РИА Новости , Турция
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