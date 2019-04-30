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Трамп выразил признательность покидающему трон императору Японии Акихито 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп выразил сердечную признательность завершившему ритуалы отречения от престола императору Японии Акихито. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном в понедельник пресс-пулом.
"От лица всего американского народа я [президент США Дональд Трамп] и первая леди страны [Мелания Трамп] выражаем сердечную признательность Его величеству императору Акихито и его супруге, императрице Митико", — сказано в тексте.
В своем послании Трамп особо подчеркнул важность отношений между США и Японией. "Император Акихито пять раз принимал президентов Соединенных Штатов в Японии и правил со времени окончания холодной войны до сегодняшнего дня. Наши двусторонние отношения имели чрезвычайную важность для преодоления глобальных проблем того времени", — отметил хозяин Белого дома.
"Мелания и я в 2017 году удостоились чести быть гостями Его величества, и мы надеемся на продолжение партнерства и сотрудничества с Японией, нашим великим союзником, в новой эре", — заключил Трамп.
Акихито вступил на престол 8 января 1989 года и вместе со своей супругой императрицей Митико прилагал немало усилий к тому, чтобы сделать институт монархии более близким и понятным для широкой публики. Император любил появляться на людях в неформальной одежде, много ездил по стране, встречаясь с соотечественниками.
30 апреля император Японии Акихито завершил череду религиозных и семейных ритуалов, связанных с его отречением от престола.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , США , Япония
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