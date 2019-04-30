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Трамп намерен ужесточить систему предоставления убежища мигрантам 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Президент США Дональд Трамп собирается ужесточить систему предоставления убежища мигрантам, сообщили в пресс-службе Белого дома.
"Президент Трамп подписал президентский меморандум, чтобы обеспечить доступ к убежищу законным лицам, которые ищут убежища, при этом более эффективно отслеживать и высылать нелегальных мигрантов, которые не удовлетворяют критериям и не соответствуют требованиям", — говорится в сообщении.
Согласно меморандуму, Трамп поручил своей администрации принять ряд мер по ужесточению правил предоставления убежища. Среди них предложение взимать плату за заявления о предоставлении убежища и разрешении на работу и немедленно отзывать разрешение на работу иностранцам, которые получили распоряжение об окончательной высылке.
Кроме того, Трамп предлагает установить требование, чтобы все ходатайства о предоставлении убежища рассматривались в иммиграционных судах в течение 180 дней с момента их подачи. Президент также поручил секретарю внутренней безопасности уделить первоочередное внимание назначению сотрудников иммиграционной службы.
Ранее США объявили, что будут отправлять обратно в Мексику мигрантов, обратившихся к американским властям с просьбой об убежище, на время рассмотрения их дела. Мексиканские миграционные службы в свою очередь заявили, что будут предоставлять высланным из США мигрантам не убежище, а рабочие места.
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В мире , Дональд Трамп , США
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