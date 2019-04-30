В США два миллиона долларов остались без хозяина

Житель штата Техас, США , сорвал джекпот и просрочил сроки выплаты выигрыша. Об этом сообщает CNN.

Неизвестный приобрел билет QuickPick 27 октября в университетском городе Колледж — Стейшн. В нем совпали пять из шести выигрышных номеров, что означало выигрыш в два миллиона долларов (129,4 миллиона рублей). Однако победитель так и не связался с организаторами и остался без выигрыша.

По словам представителей Техасской лотерейной комиссии, последним сроком получения приза был четверг, 25 апреля. По правилам игры, выигрыш можно забрать и позже, если счастливчик находится на военной службе. Однако неизвестно, соответствует ли тот, кто приобрел билет, этой категории, или нет.

Невостребованные средства уходят, как правило, на программы по развитию штата.

В комиссии добавили, что другой участник лотереи заявил о своем выигрыше в один миллион долларов всего за несколько часов до окончания установленных сроков.

В апреле сообщалось, что американка купила несколько лотерейных билетов и чуть не упустила свой выигрыш. Женщина нашла в интернете выигрышную комбинацию чисел и решила, что проиграла, однако в последний момент заметила, что дата розыгрыша выставлена неправильно.