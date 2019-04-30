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«Отпустите, я хочу в НАТО»: советник Зеленского произнес пламенную речь 

Вести.Ru + ещё 2 40 минут назад
Ударить, где не ждали и нестандартно действовать пообещал советник избранного президента Украины по безопасности и обороне Иван Апаршин.
В интервью местному изданию он заявил, что армии Незалежной нужен серьезный прорыв. Совершить его в рамках бюджета и стратегии развития национальной обороны непросто, но у него есть план. Военный эксперт считает, что Киеву срочно нужно в НАТО. В финале пламенной речи он посоветовал журналистам: "Лучше не трогайте меня сегодня, я уже все решил".
"Отпустите меня, я хочу в НАТО… Я больше денег вложу в силы специальных операций. Я вам нанесу удар там, где вы его не ожидаете. Лучше не трогайте меня сегодня, я уже решил: я буду вступать в НАТО, буду повышать уровень боеспособности страны, буду держать войска в постоянной готовности", — сказал Иван Апаршин.
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