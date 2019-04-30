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Трамп уведомил конгресс об отказе ратифицировать договор о торговле оружием 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент США Дональд Трамп уведомил сенат об отказе ратифицировать договор о торговле оружием.
"Я пришел к заключению, что не в интересах США становиться участником Договора о торговле оружием", — говорится в распространенном заявлении Трампа.
В этой связи президент США принял решение отозвать договор из сената.
Трамп заявил в пятницу, что его администрация "никогда не ратифицирует международный договор о торговле оружием", подписанный под эгидой ООН. Договор, вступивший в силу 24 декабря 2014 года, является юридически обязывающим документом. По состоянию на январь 2019 года МДТО подписали 130 государств, ратифицировали — 100, в том числе все члены Евросоюза.
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В мире , Оружие , Дональд Трамп , ЕС , ООН , США
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