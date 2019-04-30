Трамп уведомил конгресс об отказе ратифицировать договор о торговле оружием

"Я пришел к заключению, что не в интересах США становиться участником Договора о торговле оружием", — говорится в распространенном заявлении Трампа.

В этой связи президент США принял решение отозвать договор из сената.