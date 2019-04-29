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МИД назвал заслуживающим уважения терпение Ирана по ядерной теме 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: ТАСС
Выдержка и терпение Ирана в выполнении своих обязательств по ядерным вопросам в свете постоянных провокаций со стороны заслуживают уважения, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Рожков.
"Терпение, выдержка и ответственный подход Ирана к выполнению своих обязательств, несмотря на постоянные провокации и шантаж, заслуживают самой высокой оценки и уважения", — сказал Рожков, выступая на заседании комитета по подготовке конференции 2020 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия.
Он отметил, что "успешное выполнение "ядерных" положений СВПД со стороны Тегерана представляет ценнейший вклад в укрепление режима ядерного нераспространения".
Кроме того, дипломат заявил, что Россия приветствует "профессиональный и беспристрастный подход МАГАТЭ при проведении проверок в Иране в рамках реализации Совестного всеобъемлющего плана действий (СВПД)".
"Агентство уже почти четыре года с момента заключения СВПД регулярно подтверждает, что Тегеран четко соблюдает установленные пределы на развитие ядерной программы, в том числе инициативно предоставляя инспекторам МАГАТЭ доступ ко всем интересующим их объектам", — заключил Рожков.
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Комментарии
В мире , Армия , Оружие , МИД , МАГАТЭ , Иран
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