МИД назвал заслуживающим уважения терпение Ирана по ядерной теме

Выдержка и терпение Ирана в выполнении своих обязательств по ядерным вопросам в свете постоянных провокаций со стороны заслуживают уважения, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Рожков.

"Терпение, выдержка и ответственный подход Ирана к выполнению своих обязательств, несмотря на постоянные провокации и шантаж, заслуживают самой высокой оценки и уважения", — сказал Рожков, выступая на заседании комитета по подготовке конференции 2020 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия.

Он отметил, что "успешное выполнение "ядерных" положений СВПД со стороны Тегерана представляет ценнейший вклад в укрепление режима ядерного нераспространения".

Кроме того, дипломат заявил, что Россия приветствует "профессиональный и беспристрастный подход МАГАТЭ при проведении проверок в Иране в рамках реализации Совестного всеобъемлющего плана действий (СВПД)".