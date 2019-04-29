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Госдеп прокомментировал новое видео с главарем ИГ* 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
США продолжат работать над тем, чтобы над главарями запрещенной в США и РФ террористической группировки ИГ* свершилось правосудие, заявил РИА Новости представитель госдепартамента, комментируя новое видео, на котором предположительно предстал основатель ИГ* Абу Бакр аль-Багдади.
"Мы в курсе видео, которое появилось сегодня. Аналитики правительства США рассмотрят эту запись, и мы предоставим разведывательному сообществу подтверждать его подлинность", — сказал он.
По его словам, разгром ИГ* на территориях в Ираке и Сирии нанес сокрушительный стратегический и психологический удар террористам:
"их так называемый халифат рухнул, лидеры были убиты или бежали с поля боя, а их жестокость стала известна всем". Однако представитель Госдепа отметил, что "борьба не закончилась".
"Глобальная коалиция по разгрому ИГ* под руководством США продолжает оказывать давление в двух упомянутых странах и по всему миру, чтобы добиться долгосрочного разгрома этих террористов и того, чтобы над любыми их лидерами, которые еще остаются, свершилось правосудие, которого они заслуживают", — заключил представитель госдепартамента.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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В мире , Армия , США , Абу Бакр аль-Багдади , Госдеп США , РИА Новости
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