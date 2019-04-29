Госдеп прокомментировал новое видео с главарем ИГ*

"Мы в курсе видео, которое появилось сегодня. Аналитики правительства США рассмотрят эту запись, и мы предоставим разведывательному сообществу подтверждать его подлинность", — сказал он.

По его словам, разгром ИГ* на территориях в Ираке и Сирии нанес сокрушительный стратегический и психологический удар террористам:

"их так называемый халифат рухнул, лидеры были убиты или бежали с поля боя, а их жестокость стала известна всем". Однако представитель Госдепа отметил, что "борьба не закончилась".

"Глобальная коалиция по разгрому ИГ* под руководством США продолжает оказывать давление в двух упомянутых странах и по всему миру, чтобы добиться долгосрочного разгрома этих террористов и того, чтобы над любыми их лидерами, которые еще остаются, свершилось правосудие, которого они заслуживают", — заключил представитель госдепартамента.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.