Королева Елизавета II наградила герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон орденом в день восьмилетней годовщины свадьбы.
Решения о присуждении Королевского Викторианского ордена принимает королева лично, орден присуждается за службу монарху, — говорится в официальном сообщении королевской семьи, которое опубликовали в Twitter.
Восьмилетнюю годовщину свадьбы называют жестяной свадьбой.
Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп посетит Великобританию с государственным визитом, сообщает пресс-служба Букингемского дворца. Американский лидер принял приглашение Её Величества королевы Елизаветы II.