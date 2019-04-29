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Елизавета II вручила Кейт Миддлтон орден за службу монарху 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Королева Елизавета II наградила герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон орденом в день восьмилетней годовщины свадьбы.
Решения о присуждении Королевского Викторианского ордена принимает королева лично, орден присуждается за службу монарху, — говорится в официальном сообщении королевской семьи, которое опубликовали в Twitter.
Восьмилетнюю годовщину свадьбы называют жестяной свадьбой.
Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп посетит Великобританию с государственным визитом, сообщает пресс-служба Букингемского дворца. Американский лидер принял приглашение Её Величества королевы Елизаветы II.
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