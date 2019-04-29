TMZ: у Ларри Кинга остановилось сердце

Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ. Об этом сообщает TMZ.

По словам источников, телеведущий испытывал сложности с дыханием в течение нескольких месяцев, поэтому в четверг, 25 апреля, решил пройти обследование в больнице. Когда он находился дома и готовился к визиту в медицинское учреждение, у него произошла остановка сердца. Кинга доставили в больницу, где врачи сделали ему ангиопластику.

Уточняется, что после операции ведущего поместили в отделение интенсивной терапии. Из больницы его должны отпустить в понедельник, 29 апреля.

Ранее Ларри Кинг обрушился с критикой на СМИ из-за Трампа.