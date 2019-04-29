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Президенту Эстонии посоветовали подумать о соответствии занимаемой должности 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 25 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд должна задуматься о своем соответствии занимаемой должности после того, как отказалась поздравить членов нового правительства со вступлением в должность, заявил глава МВД республики Март Хельме.
По словам главы МВД Эстонии, «президент [республики Керсти Кальюлайд] просто вела себя не в соответствии с протоколом и должна серьезно поразмыслить, годится ли она сама на должность президента», так как не пришла поздравить «только что вступившее в должность правительство», передает ТАСС.
Ранее правительство Эстонии во главе с лидером Центристской партии Юри Ратасом было приведено к присяге в парламенте (Рийгикогу). Президент Керсти Кальюлайд пришла на это заседание в свитере с надписью «Sona on vaba» («Слово свободно»), а в момент, когда присягу приносил новый министр внешней торговли и информационных технологий Марти Куузик, президент покинула зал. Позднее она отказалась поприветствовать министров нового кабинета.
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Комментарии
В мире , Прибалтика , Керсти Кальюлайд , МВД , ИТАР-ТАСС , Эстония
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